«Если коми заговорили на коми»: ситуация дошла до точки кипения, считает усть-цилемка Ирина Кутепова

«Мы вас понимаем, теперь поймите вы нас!» Фото: личный архив.

Почему в органах власти республики так часто стал звучать государственный коми язык? К примеру, на последнем заседании Госсовета Коми русскоязычным депутатам пришлось прибегнуть к помощи переводчиков, чтобы понять своих выступающих комиговорящих коллег. «Комсомолка» публикует мнение усть-цилёмки Ирины Кутеповой, русской по национальности.

Я не политик, не националист. Всю жизнь прожила в Республике Коми, но не знаю коми языка. Всё, что написано ниже, – моя точка зрения.

Поступив в КГПИ, мне пришлось жить в студенческом общежитии среди людей разных национальностей. И коми, и русских было очень много. Разговаривали мы все на русском языке. Однажды я вошла в комнату, а девочки говорили на коми. Но, увидев меня, они тактично перешли на русский. Я им тогда сказала, чтобы продолжали говорить на своём. Мне, усть-цилёмке, это было понятно: когда я встречалась с усть-цилёмами, особенно с родней, мы незаметно переходили на ГОВОРЮ.

Но девочки мне объяснили, что хотели бы, чтобы мне всё было понятно. Это для меня было настоящим уроком, из которого я поняла, что передо мной добрые и терпеливые люди, они хотят быть пОнятыми и понЯтными. Надо сказать, что жили мы дружно, каких-то особенных разногласий у нас не было. Однажды я сильно заболела, и Люба Филиппова – коми по национальности (сейчас Ситникова, мама у нее с Летки, папа – ижемец) – буквально выходила меня. И я благодарна ей до сих пор.

И еще один урок я вынесла из общаговской жизни: если девочки в присутствии русских заговорили на коми, значит, ситуация дошла до точки кипения. И переходом на коми язык они привлекали внимание к создавшейся проблеме, и это означало: «Мы вас понимаем, теперь поймите вы нас!».

Сегодня в Госсовете Коми сложилась точно такая же ситуация: коми депутаты (пусть и не все, а из политического меньшинства) перешли на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИ ЯЗЫК, потому что ситуация дошла до точки кипения. Проблемы МЕСТНОГО населения и не только коми, а людей вообще, трудности их жизни пропускают мимо ушей. Вроде бы и слышат, а проблемы остаются нерешёнными. И переход на коми язык в Госсовете означает, что терпение на пределе и правительству республики пора обратить серьёзное внимание на проблемы простых людей, иначе друг друга понимать перестанут все (даже с переводчиком) и начнётся ХАОС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарском суде с коми активистом отказались общаться на родном языке

Пришлось перенести заседание, чтобы найти переводчика... для судьи (подробности)