Карпаччо из оленины: готовим по коми гурманским рецептам

Оленина – настоящий подарок для худеющих, диетическое мясо обладает низким содержанием жиров, обладает полезными свойствами и отличается экологической чистотой. Фото: Ксения ПОПОВА

О том, что оленина приносит пользу, знают практически все. Этот продукт является основным в рационе северных народов, представители которого крайне редко страдают от заболеваний сосудов и сердца, да и вообще славятся отличным здоровьем. Оленина – настоящий подарок для худеющих, диетическое мясо обладает низким содержанием жиров, обладает полезными свойствами и отличается экологической чистотой. Сегодня мы сделаем из оленины карпаччо.

Рецепт карпаччо из оленины

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ ОЛЕНИНА (200 гр.), СЫР ПАРМЕЗАН (50 гр.), ЛИМОН (0,5 шт.), РЕДИС (50 гр.), БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ УКСУС (1 ст.л.), МАСЛО ОЛИВКОВОЕ (100 гр.), ЛИСТЬЯ ЗЕЛЕНОГО САЛАТА, ЛИСТЬЯ РУККОЛЫ (1 пучок), ПЕТРУШКА, УКРОП, КИНЗА, СОЛЬ, СПЕЦИИ (по вкусу).

Самое главное в этом восхитительном блюде - это, конечно, оленина. Соль и чёрный перец тоже. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: на широкую тарелку наливаем масло, уксус, сок лимона, соль и перец. Слегка перемешиваем.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: берем замороженную оленину, нарезаем ломтиками, толщиной примерно 1-2 мм.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: готовим соус. Для этого в блендере перемешиваем рукколу, петрушку, масло, редис, сок лимона и все перебиваем до получения однородной массы.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: нарезанное мясо выкладываем на тарелку со специями, украшенную листьями салата, зеленью и поливаем соусом, сверху натираем сыр.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

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