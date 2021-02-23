Рулетики из телятины с кедровыми орешками: готовим по рецептам «КП-Авиа»

Рулетики из телятины — недорогое и очень вкусное изысканное горячее блюдо, которое можно смело подавать на праздничный стол. Фото: Ксения ПОПОВА

Рулетики из телятины — недорогое и очень вкусное изысканное горячее блюдо, которое можно смело подавать на праздничный стол. Нежное мясо получается изумительно мягким и сочным. Из свежей телятины делать рулеты очень просто — в качестве начинки можно использовать не только травы, но и сыр, шпинат, ветчину, грибы и любые другие ваши любимые продукты. Рецепт от «КП-Авиа» предлагает изумительный, вариант.

Рецепт рулетиков с кедровой начинкой

ТЕЛЯТИНА (0,5 кг.), КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ (200 гр.), ТВЕРДЫЙ СЫР (400 гр.), МАЙОНЕЗ (100 гр.), ЧЕСНОК (2 зубчика).

Из свежей телятины делать рулеты очень просто — в качестве начинки можно использовать не только травы, но и сыр, шпинат, ветчину, грибы и любые другие ваши любимые продукты. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: промыть мясо, срезать прожилки и нарезать тонкими порционными кусками. Каждый кусок прикрыть пакетом и отбить кухонным молотком.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: очистить орехи от скорлупы, натереть сыр на крупной терке, нашинковать чеснок.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: мясо поперчить и посолить, слегка намазать майонезом, посыпать чесноком, выложить сверху орехи и посыпать сыром.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: мясо свернуть рулетиком, закрепить зубочисткой. Выпекать полчаса при температуре 200 градусов 40 минут.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита!

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