В Троицко-Печорском районе Коми начинается вакцинация от коронавируса

В Коми во всех муниципалитетах проводится вакцинация от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» с 25 февраля 2021 года начинается вакцинация от COVID-19, сообщает районная администрация.

Вакцинация проводится в прививочном кабинете взрослой поликлиники (кабинет №4) для всех групп населения старше 18 лет. Ежедневно принимается по 10 человек с 8:00-10:00 и 14:00-16:00 часов, кроме субботы и воскресенья. Предварительная запись на вакцинацию по телефонам 97-3-02 и 99-7-03.

Напомним, что вакцинация населения проводится уже во всех муниципалитетах Коми.

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