Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и окружающей среды Коми с сегодняшнего дня, 24 февраля, назначен Александр Кузнецов. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.Ранее эту должность с 2014 года с коротким перерывом в 2018 году занимал Роман Полшведкин.Алексей Кузнецов - уроженец Архангельска. У него два высших образования: «инженер-строитель промышленного и гражданского строительства» и «мастер делового администрирования». Трудовая биография Кузнецова связана с лесопромышленной и строительной отраслями. Трудовую деятельность начал в 1989 году, бетонщиком строительно-монтажного треста 4 ТСО «Архангельскстрой» в Новодвинске. Руководил леспромхозами, лесопильно-деревообрабатывающим комбинатом, лесозаводом в Архангельской области и Карелии. С 2010 года перешел в правительство Мурманской области. С августа 2012 года руководил лесным хозяйством Владимирской области. В 2014 году ушёл с занимаемой должности.Свободно владеет английским языком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я хочу доказать, что меня оговорили»: экс-министр внутренних дел Виктор ПоловниковВ суде заслушают свидетеля со стороны обвинения (подробности)