В Коми перенесли сроки введения новых правил техосмотра

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В Коми и других российских регионах перенесли сроки введения новых правил техосмотра. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Новый порядок технического осмотра автомобилей в России вступит в силу с 1 октября 2021 года, а не с 1 марта, как предполагалось ранее. Мишустин попросил предоставить ему на подпись соответствующий проект постановления в ближайшее время.

– Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить, – пояснил глава правительства.

При этом он подчеркнул, обращаясь к министерствам и ведомствам, что с 1 октября система должна заработать без сбоев. Мишустин напомнил, что новые правила предполагают введение электронных диагностических карт автомобилей, проведение фотофиксации и запуск иных процедур, от которых зависит работа профильного бизнеса.

Введение единой автоматизированной системы техосмотра было утверждено Мишустиным в августе 2020 года. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Как пишет газета «Ведомости», подобные меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить число аварий.

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