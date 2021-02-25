Зеленой красавице со Стефановской площади в Сыктывкаре подарили вторую жизнь

Демонтаж ледового городка. Фото: Нина Юшкова

Ледовый городок, который всю зиму радовал сыктывкарцев и гостей города, демонтируют. Уже сняты с ели фонарики, начат разбор ледового городка. На площади работает спецтехника – быстрыми темпами разбирается излюбленное место прогулок детей и взрослых.

Демонтаж ледового городка. Фото: Нина Юшкова

- Демонтажные работы по техническому регламенту должны были начаться 17 февраля, но из-за многочисленных просьб граждан и морозов мы сдвинули сроки на 24-28 февраля, - рассказал "Косомолке" и.о. директора муниципального казённого предприятия «ЖилКомСервис» Алексей Буткин.

Демонтаж ледового городка. Фото: Нина Юшкова

Сегодня будут демонтированы элементы элиминации, 26-28 февраля начнётся вывозка снега и остатков ледовых конструкций.

Демонтаж ледового городка. Фото: Нина Юшкова

– Ёлка будет убрана, но она обретёт вторую жизнь – мы провели конкурс, который определил, что элементы ели будут переданы Дворцу творчества детей и учащейся молодёжи и Сыктывкарскому обществу инвалидов. Ими будут изготовлены новогодние игрушки и различные творческие изделия, – подчеркнул Алексей Буткин.

Демонтаж ледового городка. Фото: Нина Юшкова

Элементы от ледовых конструкций будут вывезены на специальное место, выделенное ОАО «Сыктывкарский водоканал» – они будут использованы по их назначению, а снег и остальные остатки городка вывозятся на полигон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новогодние ёлки воркутинцев согревают приют для бездомных животных

Сейчас 140 собак живут за счет пожертвований местных жителей (подробности)