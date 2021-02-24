Арктического антициклон не отпускает север Коми из объятий холода

Фото: Павел Канев

На территории Коми 24 февраля ожидается переменная облачность. В отдельных северных районах небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Температура ночью -31...-36, местами -38...-43, в крайних западных районах -25...-30, днем -15...-20, на северо-востоке -23...-28°С.

В Сыктывкаре 24 февраля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, З 1-5 м/с. Температура ночью -32...-34, днем -16...-18°С.

Отметим, в связи с продолжительным влиянием арктического антициклона в Воркутинском районе по 28 февраля сохранится аномально морозная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10°С и более ниже климатической нормы (норма -19°С). Минимальная температура воздуха будет понижаться в основном до -32...-37°С, сообщает Коми ЦГМС.

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