Нацмузей Коми приглашает участвовать в конкурсе детских рисунков

Национальный музей Республики Коми в 2021 году отмечает 110 лет со дня создания. В честь этой даты объявлен конкурс детских рисунков.«Мы приглашаем детей в возрасте от 3 до 16 лет принять участие в конкурсе рисунков «Открывая музей». Для этого ребятам необходимо посетить экспозиции и выставки отделов Национального музея Республики Коми, чтобы нарисовать наиболее понравившиеся им экспонаты, фрагменты выставок, экспозиций, а может быть изобразить себя и свою семью в музее», - сообщают на сайте Нацмузея Коми.Конкурс проводится по двум номинациям: «Профессионалы» (учащиеся художественной школы); «Любители». Один конкурсант может представить не более одной работы.Работы принимают до 10 мая, итоги подведут 18 мая. Подробную информацию о конкурсе вы найдёте в Положении.Справки и запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми объявили победителей конкурса моделирования и конструирования «Российская военная техника»В творческом состязании приняли участие более ста дошкольников и учащихся республики (подробности)