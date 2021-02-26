За сутки в Сыктывкаре еще 32 человека заразились коронавирусом

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.
Фото: Нина Юшкова
По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (25 февраля) выздоровели 38029 (+95) человек.
Выявлено ПЦР—тестированием 39193 (+79) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 32 случая. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 3540 человек.
Официально подтверждено 749 (+2) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.
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