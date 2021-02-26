Нацгалерея Коми приглашает на фотосессию с Ангарой Сноу Вульф Норд Дэнд

Заводчик Татьяна Мизина познакомит со своими питомцами, расскажет об особенностях поведения, условиях воспитания и содержания северной ездовой собаки породы «хаски». Фото: Татьяна Мизина.

27 февраля в 14:00 Национальная галерея Коми приглашает всех желающих на выставку «О братьях наших меньших…», которая посвящена одному из первых прирученных и приближенных к человеку животных – собаке.

Вас ждут экскурсия по экспозиции, встреча с поэтессой Людмилой Ханаевой. Заводчик Татьяна Мизина познакомит со своими питомцами, расскажет об особенностях поведения, условиях воспитания и содержания северной ездовой собаки породы «хаски».

Желающие могут принять участие в фотосессии с Ангарой Сноу Вульф Норд Дэнд – гранд чемпионкой России, чемпионкой национального клуба породы, дважды чемпионкой РКФ и ее «сыном» – участником соревнований по ездовому спорту Рамби Локки.

Мероприятие проводится по предварительной записи! Справки и заявки по телефону 24-05-07.

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