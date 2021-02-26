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Коронавирус Covid-19

За сутки в Коми выздоровели от коронавируса 87 пациентов

Есть новые жертвы COVID-19
Елена СЕРГЕЕВА
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Всего в Коми сейчас 39 274 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Всего в Коми сейчас 39 274 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 26 февраля в России 12 742 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 81 новый случай.

Всего в республике сейчас 39 274 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 751 пациент, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 38 116 человек (87 пациентов выздоровели за сутки).

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