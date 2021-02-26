В Коми разрешили заниматься спортом без ограничений

Фото: сайт администрации Ижемского района.

25 февраля глава Коми Владимир Уйба внес изменения в Указ повышенной готовности, а именно:

- запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий продлен до 1 апреля;

- разрешенная заполняемость трибун на соревнованиях в закрытых помещениях увеличена с 30 до 50%;

- запрет на работу ночных клубов (дискотек) продлен до 1 апреля.

Также есть и послабления:

- в фитнес-центрах разрешено проведение массовых мероприятий, занятий командными (игровыми) видами спорта, занятий водными видами спорта;

- разрешено без ограничений заниматься на открытом воздухе физической культурой и спортом, осуществлять прогулки, посещать спортивные объекты;

- исключено приложение к указу, обязывающее общепит, гостиницы и санитарно-курортные учреждения осуществлять деятельность в режиме повышенной готовности.

Напомним, последние изменения вносились Главой Республики Коми 11 февраля и распространялись они до 1 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми призвал ввести внутренний карантин из-за африканской чумы

Фермерам следует воздержаться от покупки и перевозки свиней до снятия ограничений (подробности)