Глава Коми призвал ввести внутренний карантин из-за африканской чумы

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Главы Коми попросил фермеров и владельцев частных подворий ввести внутренний карантин в связи с выявлением в республике очага африканской чумы свиней. Им следует воздержаться от покупки и перевозки свиней до снятия ограничений.

Напомним, очаг опасной инфекции был обнаружен в посёлке Краснозатонский под Сыктывкаром. В личном подсобном хозяйстве пало 13 животных.

С 20 часов 15 февраля в первой угрожаемой зоне - это Сыктывкар, Сыктывдинский и Корткеросский районы введён режим чрезвычайной ситуации. Сейчас специалисты ветслужбы совместно с представителями МВД проводят там поголовный пересчет свиней. Выясняется, как вирус проник в республику.

«Для человека инфекция опасности не представляет. Однако это заболевание может стать причиной скорой смерти всего поголовья. Вирус очень контагиозный, заразный и живучий даже при низких температурах. Поэтому очень важно локализовать очаг, не допустить его дальнейшее распространение по республике. Для этого необходимо ввести карантинный режим», - заявил Владимир Уйба.

Глава Коми отметил, что очаг заболевания африканской чумой свиней в республике выявлен впервые. Однако угроза распространения этой вирусной инфекции была в конце прошлого года. Напомним, в начале декабря 2020 ветеринары проводили работу среди фермеров Коми из-за того, что случаи заболевания были выявлены в Архангельской области.

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