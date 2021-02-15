Под Сыктывкаром выявили очаг африканской чумы свиней

Фото: Светлана Маковеева

По сообщению БНК, заболевшие животные находятся в личном подворье в поселке Краснозатонский.

Ситуация взята под контроль республиканской ветеринарной службой. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по недопущению и локализации очага болезни, передаёт пресс-служба Минсельхоза Коми.

– Ветеринарная служба просит воздержаться граждан от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничительных мероприятий, – отмечают в ведомстве.

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