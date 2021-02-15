По состоянию на понедельник, 15 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 46 случаев, Ижемском районе – 16, Ухте – 12, – говорится в сообщении.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. На сегодняшний день в Коми выздоровели 36692 человека. Всего в республике зафиксировали 38 338 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 4187 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми впервые за несколько недель на зарегистрирована ни одна смерть от COVID-19Число зараженных за сутки также стремительно снижается (подробнее)