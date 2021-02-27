«Комиавиатранс» должен «Аэрофлоту» 1,2 млн рублей за поврежденный самолет

Рейс пришлось отменить. Фото: из архива "КП"

Суд обязал «Комиавиатранс» выплатить «Аэрофлоту» компенсацию за поврежденный самолет. Из-за шума двигателя авиатехник и капитан воздушного судна не смогли договориться о начале буксировки самолета, в результате было повреждено шасси. Рейс пришлось отменить.

Неразборчивая «Ромашка»

Арбитражный суд Коми рассмотрел иск ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» к АО «Комиавиатранс» о взыскании ущерба за поврежденный самолет, сообщает БНК.

Инцидент произошел в июле 2017 года. Как следует из материалов дела, при подготовке самолета Sukhoi Superjet 100, который должен был выполнить рейс из Сыктывкара в Москву, при выполнении буксировки воздушного судна с места стоянки произошло разрушение двух срезных втулок буксировочного узла передней опоры шасси и двух штифтов буксировочного водила.

Территориальное подразделение Росавиации создало комиссию и провело расследование. Эксперты пришли к выводу, что «авиационное событие явилось следствием неразборчивой двухсторонней связи при использовании переносной радиостанции типа «Ромашка» между экипажем и авиатехником по причине шума, создаваемого работающим двигателем воздушного судна». Как оказалось, авиатехник на земле принял «кивок головы» капитана как сигнал к началу буксировки, хотя у самолета был включен тормоз.

Не согласны

«Аэрофлот» в июле 2019 года направил «Комиавиатрансу» претензию о возмещении ущерба в размере 1,2 млн рублей. В эту сумму были включены: затраты на восстановление воздушного судна, израсходованное топливо в связи с перегонкой, расходы на посадку и высадку пассажиров, стоимость замененных материалов, затраты на проживание экипажа и пассажиров в связи с отменой рейса, услуги камеры хранения багажа пассажиров.

«Комиавиатранс» отказался платить. В суде авиакомпания настаивала на уменьшении суммы убытков с учетом того, что причиной повреждения воздушного судна явилась совокупность факторов, зависевших от действий обеих сторон. Таким образом, посчитали в «Комиавиатрансе» сумму убытков необходимо распределить между двумя сторонами.

Плюс компенсация

Арбитражный суд Коми, изучив все материалы, что все-таки причинно-следственная связь между действиями сотрудника аэропорта и наступившими у «Аэрофлота» убытками в результате повреждения воздушного судна.

В итоге исковые требования были удовлетворены полностью: суд обязал «Комиавиатранс» выплатить «Аэрофлоту» 1,2 млн рублей компенсацию, а также заплатить 25 тыс. рублей госпошлины. Кроме того, авиакомпания должна будет выплатить «Аэрофлоту» проценты за пользование чужими деньгами с даты вступления решения в законную силу по день фактической оплаты. Судебное решение в законную силу пока не вступило — у «Комиавиатранса» есть возможность обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.

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