Родители бьют тревогу, все чаще замечая у своих подростков новое увлечение – вейп. Юные курильщики в защиту электронных сигарет говорят, что в них нет табака и неприятного запаха, вредных смол, а значит они абсолютно безопасны. На деле это совсем не так.Эксперт разъясняетО последствиях употребления вейпов предупреждает врач психиатр-нарколог поликлинического отделения Коми республиканского наркологического диспансера Кристина Егорова.«В состав электронной сигареты входят никотиновая жидкость (жижа), пропиленгликоль и глицерин. Никотин – фактически самое вредное вещество в составе жидкости для электронной сигареты, признан токсическим веществом сильного психотропного действия, вызывающим зависимость. Пропиленгликоль и глицерин – связующие вещества, представленные в виде спиртовых добавок. При этом пропиленгликоль способствует быстрой доставке вдыхаемого пара в легкие, а глицерин оказывает влияние на густоту и насыщенность пара», – рассказала врач.Кристина Егорова пояснила, что этот пар опасен тем, что он не выдает резких запахов, тем самым вводит в заблуждение курильщика о качестве составляющих компонентов электронной сигареты. Нерадивые производители никотиновых жидкостей экономят на качестве выпускаемой продукции и добавляют низкокачественные компоненты. Парение может вызвать ухудшение самочувствия, нарушает функцию системы кровообращения подростка, ослабляет иммунитет, ухудшает репродуктивную функцию, может возникнуть мышечная слабость, близорукость и т.д. Кроме того, при парении существует опасность для пассивного курильщика, находящегося рядом. Вдыхаемые им никотиновые пары попадают в кровь и оседают на стенках сосудов.Опасно для жизни и здоровьяВ мире уже зарегистрированы смертельные случаи среди подростков после употребления вейпа, а также случаи травмирования вейперов в результате взрыва прибора.«Вейп – это ловушка для подростков. Молодые люди в подростковом возрасте очень быстро хотят стать взрослыми, поэтому часто поддаются окружающему влиянию. Зачастую они приобретают статус активного курильщика именно с электронных сигарет, думая, что такой подвид сигарет абсолютно безопасен и безвреден. Но это, конечно, не так, ведь дозировка никотина и добавок неизвестна», – отмечает Кристина Егорова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарскому «Строителю» не удалось победить гостей из ИркутскаНаши хоккеисты проиграли с крупным счетом (подробности)