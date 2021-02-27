Сыктывкарскому «Строителю» не удалось победить гостей из Иркутска

Фото: пресс-служба ХК «Строитель».

Сыктывкарский «Строитель» с крупным счетом проиграл иркутскому хоккейному клубу «Байкал-Энергия». От результата матча зависело, кто станет соперником команды из Коми в плей-офф, сообщает БНК.

Матч «Строитель» – «Байкал-Энергия» завершился со счетом 2:10. Сыктывкарцам не удалось победить гостей из Иркутска, поэтому команда из Коми заняла 6-ю строчку в турнирной таблице. В плей-офф Суперлиги по хоккею с мячом команда Павла Франца сыграет с хабаровским «СКА-Нефтяником». Первый матч четвертьфинала состоится уже 3 марта в Эжве. Начало игры: 12-00. Вход свободный.

6 марта команды сыграют в Хабаровске. Если потребуется третий матч, то третья игра пройдет там же 7 марта.

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