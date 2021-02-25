Сборная Коми по киокушинкай успешно дебютировала на больших международных соревнованиях

Фото:Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

Сборная Республики Коми по киокушинкай выступила в Москве на международных соревнованиях «Russian Open Junior Cup 2021». Впервые спортсмены нашего региона приняли участие в турнире такого высокого уровня.

Команде из Коми противостояли более 1,5 тысяч бойцов из 56 городов России, а также 17 стран мира. Даже в условиях такой мощной конкуренции республиканская сборная не осталась без медалей. Лучший результат в категории 10-11 лет показала Анна Авдошкина, завоевав в тяжелых поединках третье место.

Юлия Патракеева смогла дойти до полуфинала среди девушек 12-13 лет и вошла в топ-8 турнира. В возрастной группе 16-17 лет Владислава Балина прошла в финал, выступая против сильнейших спортсменов мира, и также оказалась в восьмерке лучших. Также в топ-8 попал Дмитрий Чингин.

- Это было невероятно важное для ребят выступление и радует, что им удалось проявить себя. По факту, эти соревнования по уровню и статусу можно приравнять к чемпионату мира. Однозначно, этот опыт и знакомство с бойцами из других стран - это большой скачок вверх для нашей федерации, - рассказал руководитель республиканской федерации киокушинкай Валерий Малышев.

Уже скоро нашу команду ждут новые испытания – в марте они примут участие в чемпионате и первенстве России. В случае успешного выступления, спортсмены пройдут отбор на чемпионат Европы по киокушинкай, который планируется провести в апреле в Республике Беларусь.

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