Музейный кот из Коми стал лауреатом международной премии

Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Пас Музеевич Налимов стал лауреатом престижной премии "Мой ласковый и нужный зверь". Кот полюбился многим участникам голосования и занял второе место, уступив лишь Карену Даллакяну - известному ветеринару.

Кот из Сыктывдина является местной знаменитостью. Он стал брендом местного музея истории и культуры. Теперь за плечами Паса Музеевича и второе место в конкурсе.

Также народное жюри отметило джек-рассел-терьер по кличке Джесси. Собака спасла ценой своей жизни своего маленького хозяина. Животное встала на защиту ребенку от волка. По результатам голосования Джесси получил пятое место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терьера, который спас в Коми 10-летнего мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию (подробности)