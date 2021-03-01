Более 18 тысяч жителей Коми привились от коронавируса

Вакцинация в Коми идет полным ходом Фото: Архив "КП"

В Коми продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. На сегодняшний день в республике уже 18 082 человека сделали прививку от коронавируса. Такие данные «КП-Коми» сообщили в Минздраве республики.

В планах ведомства вакцинировать еще свыше 30 тысяч человек в ближайшее время. Именно столько доз лекарства поступило в регион.

- На 1 марта в Коми поступило 30 600 доз вакцины Гам-Ковид-Вак. Привито 18 082 человека, II компонентом - 5 117 человек, 8 392 - старше 60 лет, - сообщили в министерстве.

Напомним, что прививку делают в порядке приоритетности. Сначала вакцину получат врачи, учителя, соцработники, водители и кондукторы общественного транспорта, а также граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

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