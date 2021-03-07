Жительница Коми отметила 100-летний юбилей

Фото: Администрации Корткеросского района

Президент России Владимир Путин поздравил жительницу села Богородск Корткеросского района Евдокию Панюкову, сообщает местная администрация. Повод радостный и важный: женщина накануне справила свой 100-летний день рождения.

Евдокия Федоровна за свою долгую жизнь повидала немало, судьба ее была тяжелой, но не лишенной радости. Она родилась в дружной и большой семье, с раннего детства начала работать на тяжелой работе: валила лес.

- Однажды попала на соревнование лесорубов. Вокруг все мужчины, я одна - женщина. Как и всем участникам сильного пола, выдали бензопилу «Дружба». Но я не умела ею пользоваться. Организаторы хотели отстранить меня от состязания, но сжалились и разрешили работать ручной пилой. В итоге – заняла первое место, - рассказывает именинница.

Евдокия Федоровна позже родит дочь, которую окружит заботой и любовью. Поднимать на ноги ей придется ребенка одной. Дочь подарит матери троих замечательных внуков, а затем у женщины появятся семь правнуков.

Жительница села признается, они никогда не думала, что доживет до своего 100-летия.

- Я просто все время жила с добрым сердцем к людям и добросовестно трудилась, - раскрыла она секрет своего долголетия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин поздравил 90-летнюю труженицу тыла из Ижмы

История долгой и непростой жизни девочки из семьи оленеводов (подробности)