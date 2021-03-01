Фигурист из Коми Дмитрий Алиев рассказал правду о бронзе на финале Кубка России

Дмитрий Алиев: "В этом году я через многое проходил – и ковид, и спина, и проблема со стопами, теперь лезвия перед стартом сломались пополам".

В Москве определились призеры финала Кубка России по фигурному катанию. По итогам двух дней соревнований представитель Республики Коми Дмитрий Алиев завоевал бронзовую медаль турнира, сообщает Минспорта.

Это итоговые состязания национального уровня, на которых проходит отбор в расширенный состав сборной на следующий сезон. Также по этим результатам станет известно, кто поедет представлять Россию на чемпионате мира в Швеции через месяц.

«Прокатом в целом-то я доволен, я знал, что будет трудно по эмоциям – на плечах груз больше, чем обычно, хотя, казалось бы, финал Кубка России – это не международный турнир. Но путевка на чемпионат мира одна, и она и висела у меня на плечах", - признался журналистам Дмитрий Алиев.

К сожалению, первый день соревнований оказался неудачным для Дмитрия. По итогам короткой программы Алиев занял девятое место с 82,79 баллами. Он чисто исполнил каскад тройной лутц – тройной тулуп, но ошибся на выезде с четверного тулупа и сделал бабочку на акселе.

Исправить ситуацию помогло успешное выступление в произвольной программе 28 февраля. Дмитрий исполнил четверной лутц с ошибкой на приземлении, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной тулуп, тройной аксель, тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер. Отметим, что один тройной тулуп не был засчитан из-за повтора в программе.

Результат Алиева в произвольной - 172,00 баллов оказался самым высоким среди всех участников. Однако его итоговый счет (254,79) превзошли Евгений Семененко (265,13) и Петр Гуменник (256,06). Таким образом, наш фигурист стал бронзовым призером Кубка России.

"Второй год подряд я нелепо пропускаю чемпионаты, но в этом году я через многое проходил – и ковид, и спина, и проблема со стопами, теперь лезвия перед стартом сломались пополам. Оно уже было сломано в верхней части, думали, выдержит, но такое бывает, лезвие – расходный материал, как у хоккеистов клюшка. Это какой-то вызов, который делает мне Вселенная, и с ним нужно справляться, но нос наверх, хвост пистолетом», – прокомментировал журналистам свое выступление Алиев.

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