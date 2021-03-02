Владимир Уйба выехал к замерзающим в своих домах жителям Вуктыла

Глава Коми Владимир Уйба выехал в Вуктыл, сообщает пресс-служба. Причиной для рабочей поездки стала непростая ситуация в жилищно-коммунальной сфере города.- Глава проведет рабочее совещание по вопросам бесперебойного обеспечения жителей теплом и горячей водой, а также посетит объекты ЖКХ, - заявили в пресс-службе руководителя республики.Ранее в городе уже был введен режим повышенной готовности. Жители домов замерзают в собственных квартирах из-за сбоев в работе котельной. Из-за ЧП в городе перестали работать все котлы. Сейчас в домах горожан температура в помещении не соответствует норме, как минимум, на пять градусов.Перебои должны были устранить еще в конце февраля, однако этого не случилось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарцы три дня жили без отопления в лютые морозыУправляйка во всех бедах винит жильцов, которые не сидели дома (подробности)«У детей температура 39»: жители Вуктыла выживают без отопления в своих квартирах уже несколько днейВласти города газовиков не могут разобраться в причинах «ледникового периода» (подробности)Прокурор Коми Николай Егоров: «Замерзающие дома в Вуктыле незаконно переданы частной котельной»Жители города почти две недели живут без должного отопления в лютые морозы (подробности)