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Владимир Уйба выехал к замерзающим в своих домах жителям Вуктыла

Ранее в городе был объявлен режим повышенной готовности
Источник:kp.ru
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