Ярегский «Шахтер» вернул себе звание победителя турнира имени Владимира Мишакова

Для ярегской команды это был первый турнир после снятия ограничений, связанных с пандемией.

В Ухте состоялся 26-й региональный турнир по хоккею памяти почетного гражданина города, почетного нефтяника СССР Владимира Мишакова. Традиционную поддержку в проведении соревнований оказал ЛУКОЙЛ-Коми.

Идея проведения любительского турнира-мемориала принадлежит сыну Владимира Мишакова Евгению, в прошлом – профессиональному хоккеисту. Первые игры проходили на стадионе поселка Ярега. После открытия Ледового дворца им. С. Капустина в Ухте турнир переместился туда. Все 15 лет существования состязаний их проведение поддерживает ЛУКОЙЛ-Коми.

В этот раз на ледовой арене встретились игроки из Яреги, Войвожа, Троицко-Печорска и Вуктыла.

В этот раз на ледовой арене встретились игроки из Яреги, Войвожа, Троицко-Печорска и Вуктыла. В итоге четвертое место занял Троицко-Печорск, третье – Войвож. Первые – хоккеисты из Яреги, которые в финале обыграли вуктыльцев со счетом 6:2. Шахтеры вернули себе звание неоднократного победителя турнира, потерянного в прошлом году (с минимальным счетом 2:1 ярегчан в решающем матче обыграли войвожцы).

Шахтеры вернули себе звание неоднократного победителя турнира, потерянного в прошлом году.

Для ярегской команды это был первый турнир после снятия ограничений, связанных с пандемией. Играли обновленным, более молодым составом.

– Из-за ограничений мы долго не могли принимать участие в тренировочном процессе, но нагнали по форме, я доволен командой, – отметил тренер «Шахтера» Георгий Темников.

Командам победителей и призеров были вручены кубки, медали и ценные призы.

На закрытии турнира Евгений Мишаков поблагодарил участников за зрелищную игру и непередаваемые эмоции, а руководство ЛУКОЙЛ-Коми – за многолетнее сотрудничество. Командам победителей и призеров были вручены кубки, медали и ценные призы. Отметили и лучших игроков каждой команды: Илью Семяшкина (Троицко-Печорск), Александра Колобова (Войвож), Сергея Буреева (Вуктыл) и Олега Галенко (Ярега).

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