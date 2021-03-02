Фигурист из Коми Алиев не будет представлять Россию на чемпионате мира

Фото: fsrussia.ru

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев не будет представлять Россию на чемпионате мира в Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе федерации фигурного катания на коньках.

В состав команды вошли:

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Спортивные пары: Александра Бойкова-Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина-Александр Галлямов, Евгения Тарасова-Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро, Виктория Синицина-Никита Кацалапов, Александра Степанова-Иван Букин.

Представитель Коми Дмитрий Алиев не вошёл в состав сборной.

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