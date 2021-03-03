Даже приезд главы региона Владимира Уйбы не помог разморозить Вуктыл

Фото: "Городок Вуктыл".

Вчера раздалась радостная весть! В Вуктыле, отрапортовали чиновники, в квартиры вернулось тепло. Нормального отопления там не было два месяца, люди замерзали, не отходя от круглосуточно работающих газовых горелок. Но тёплое счастье оказалось доступно, увы, не всем.

В Вуктыл приехал даже сам глава региона Владимир Уйба, созвал оперативное рабочее совещание по вопросам теплоснабжения города с представителями местной и федеральной власти, прокуратуры, следственного управления, коммунальных служб, Ростехнадзора. Всё серьёзно.

- Ситуация с теплоснабжением в городе стабилизирована, температурный график соблюдается. Сейчас решается вопрос с обеспечением котельной резервным источником электропитания, - отрапортовал директор ООО «Аквасервис» Борис Жашкевич.

Увы, радовались не все жители Вуктыла! Судя по гневным и печальным комментариям, тепло и горячую воду в квартирах некоторым придётся ждать до лета.

- Коммунистическая 13, горячей воды нет, - написала Оксана Городницкая (Левченко).

- Коммунистическая дом 3, горячей воды как не было, так и нет, - сетует Елизавета Дорофеева.

- Ситуация осталась прежней. И не надо обманывать людей. В квартирах стало теплее потому, что на улице потеплело, а температуру воды в батареях понижать не стали. А воды горячей как не было, так и нет. А самое главное, никто не знает, когда она будет. Вот она стабилизация, - рассказал Олег Рожнов.

- Ситуация стабилизирована, - смеётся Сергей Козаченко. - Не смешите людей! Ничего не изменилось, ах, да, дома теплело с +9 С° до +13 С° благодаря потеплению на улице.

Из первых уст

Мы дозвонились до жительницы Вуктыла, которая проживает по ул. 60 лет Октября, она рассказала об обстановке в городе:

- У нас сейчас в доме потеплело – в квартире +17 С°, горячая вода у нас была. Все зависит от Управляющей компании, вот по ул. Таёжная до сих пор течёт лишь холодная, а потеплело потому, что на улице уже не – 40 С°. Проблема с теплоподачей в нашем городе была всегда. - рассказала Анна Иванова (имя по просьбе собеседницы было изменено).

Самое смешное, что жителей Вуктыла призывают обращаться на горячую линию, чтобы сообщить о холодных трубах: 8 (82146) 2-14-60, 8 (82146) 22-2-62 (доб.35). Информацию опубликовала администрация Вуктыльского района.

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