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В Сыктывкаре КамАЗ выехал на встречку и протаранил Toyota Land Cruiser

Фотоотчет о дорожно-транспортном происшествии
Александра САВИНОВААлександра САВИНОВА
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Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Сегодня, 4 марта, в 09:15 в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП, которое лишь по воле случая обошлось без серьезных последствий. Ведь в лобовом столкновении сошлись КамАЗ и Toyota Land Cruiser.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Водитель КамАЗа двигался по улице Лесопарковая со стороны Сысольского шоссе в направлении улицы Радиобиологическая. Напротив дома №22 по ул. Лесопарковая он не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате совершил столкновение с Toyota Land Cruiser, который ехал по встречке.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

В результате ДТП пострадал водитель иномарки 1981 года рождения. У него ссадина на лбу, ушиб правой кисти.

Виновник ДТП 1960 года рождения водит машину с 1980 года, в течение последнего года привлекался к административной ответственности 4 раза, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

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