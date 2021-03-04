В Сыктывкаре КамАЗ выехал на встречку и протаранил Toyota Land Cruiser

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Сегодня, 4 марта, в 09:15 в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП, которое лишь по воле случая обошлось без серьезных последствий. Ведь в лобовом столкновении сошлись КамАЗ и Toyota Land Cruiser.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Водитель КамАЗа двигался по улице Лесопарковая со стороны Сысольского шоссе в направлении улицы Радиобиологическая. Напротив дома №22 по ул. Лесопарковая он не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате совершил столкновение с Toyota Land Cruiser, который ехал по встречке.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

В результате ДТП пострадал водитель иномарки 1981 года рождения. У него ссадина на лбу, ушиб правой кисти.

Виновник ДТП 1960 года рождения водит машину с 1980 года, в течение последнего года привлекался к административной ответственности 4 раза, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

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