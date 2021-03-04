В Усинске произошла массовая авария: есть пострадавший

Фото: Усинск Онлайн

В Усинске произошла массовая авария с участием легковушек. Известно, что ДТП случилось на одной из оживленных улиц города. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает БНК, 23-летний парень за рулем Renault Logan при выезде со двора дома № 3 по улице 60 лет Октября не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen. Немецкая легковушка от удара отлетела на встречную полосу, где в нее врезалась корейская машина KIA Sorento.

Отмечается, что в аварии пострадала пассажирка «немца». К счастью, травмы оказались несерьезными и женщина была отпущена домой.

По данному факту начато разбирательство.

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