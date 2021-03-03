Фантазия поражает: в колониях Коми прошел конкурс снежных скульптур

В исправительных учреждениях Коми прошел конкурс снежных скульптур. Работы поразили членов жюри своей красочностью, многообразием и масштабностью.Творческое состязание длилось с 1 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года во всех исправительных учреждениях УФСИН. Всего заключенные создали более 50 арт-объектов.В 2021 году Республика Коми празднует свое 100-летие. Именно к этой дате был приурочен конкурс снежных скульптур в ИК-29 и ИК-31. Осужденные женской исправительной колонии вылепили узнаваемые места и символы Республики Коми, показав красоту и разнообразие земли Коми, а также персонажей коми-зырянского и коми-пермяцкого эпоса. Кудым-Ош – легендарный богатырь, наделённый сверхъестественной силой, ящерица Пеж гаг, считавшаяся атрибутом колдунов, злая лесная ведьма Ёма-Баба и Яг-Морт временно поселились на территории микуньской ИК-31.Осужденные ИК-49 (г. Печора) посвятили свои работы 85-летию со дня создания советской и российской государственной киностудии по производству мультипликационных фильмов. В честь празднования в 2021 году этой юбилейной даты они изготовили из снега композиции, изображающие главных героев советских мультфильмов «Ну, погоди!» и «Чебурашка».Осужденные ИК-25 изготовили из снега персонажа главного героя полнометражного компьютерного анимационного мультфильма «ВАЛЛ-И», а также в связи с празднованием года науки и технологии изготовили робота.Масштабность и четкость снежных скульптур, выполненных осужденными ИК-49, ежегодно поражает членов жюри конкурса. Этот год не стал исключением.Осужденными ИК-49 изготовлена реактивная установка с советским орбитальным кораблем – ракетопланом «Буран» высотой в два человеческих роста и более 5 метров в длину, 2 легендарных советских автомобиля ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-13 «Чайка» в натуральную величину (на главном фото).При этом члены жюри отметили усердие осужденных при изготовлении снежных скульптур (каждая деталь выполнена красочно и реалистично). Именно этой колонии и досталось первое место, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.А эта работа выполнена в СИЗО-1.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлощадь Печоры украсили арт-объектами из местной колонии (подробности)