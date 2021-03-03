В Печоре управляющая компания на Западной круглосуточно выскребает лёд из подъезда

Фото: Следком по Коми

Интернет потрясло царство Снежной Королевы в доме г. Печора – удручающие снимки ледяной пещеры, которая образовалась в доме 47 на ул. Западной, быстро заполонили все новостные паблики страны.

Следком по Коми организовал процессуальную проверку в связи с информацией в соцсетях о ужасающем состоянии жилого дома по улице Западной в Печоры. Они намерены выяснить, что привело к обледенению подъезда.

Правительство Коми виновного уже нашло: «По подъезду в Печоре начались восстановительные работы. Произведено комиссионное обследование мест общего пользования по адресу: ул. Западная, д. 47. Причиной обледенения нижних этажей подъездов дома является низкая наружная температура воздуха, а также безответственное отношение жителей к общедомовому имуществу (сломаны двери, выбиты окна, срезаны радиаторы отопления), что повлекло к разгерметизации теплового контура и, как следствие, конденсации снега на лестничных клетках нижних этажей», - говорится в сообщении.

Жители дома на Западной опубликовали видео, как в экстренном порядке стали разрушать в подъездах ледовое королевство:

- Решили за ночь убрать все льдины, которые всю зиму тут стояли. Вот, какая дымовуха стоит – все идет к нам в секцию. Разбивают куски, выносят льдины, тепловая пушка работает, - комментирует на видео жительница дома.

Печорцы удивлены тем, что для того, чтобы заставить работать управляющую компанию и чиновников, которые должны контролировать ее деятельность, годами творящийся в здании, потребовалась огласка в СМИ и социальных сетях федерального уровня.

Только после этого следственные органы начали проверку, а работники управляющей компании сутками выскребают снег и глыбы льда, которые каждую зиму образовывались в общежитии.

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