В Коми стартовал прием заявок на новый грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

Эти проекты были реализованы в прошлом году.

Начинается прием документов на участие в XVII Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Заявки принимаются с 4 марта по 30 апреля 2021 года в традиционных для конкурса номинациях «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» и новой – «Инновации», объявленной в честь 30-летия компании «ЛУКОЙЛ». В дебютной для Конкурса номинации «Инновации» ждут проекты, посвященные достижениям в области прикладной науки, развитию новых технологий, применению инновационных разработок на практике.

К участию допускаются некоммерческие негосударственные и государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления, профсоюзы, организации, физические лица и коммерческие организации, ведущие деятельность на территориях РК и НАО. Ключевую роль в определении победителей грантового конкурса играет значимость предложенной инициативы для населенного пункта, который представляет автор.

С более подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность». Имена победителей конкурса этого года объявят до конца мая.

Конкурс социальных и культурных проектов в Коми и НАО проходит с 2005 года, за это время участие в нем приняли свыше 1700 проектов, более 400 были отмечены грантами. Организаторами Конкурса в Тимано-Печоре традиционно являются ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный Фонд «ЛУКОЙЛ».

Конкурс прошлого года стал рекордным по количеству присланных заявок: в нем участвовало свыше 400 претендентов, в числе победителей – 81 проект. Сумма грантовых средств, направленных на их реализацию, составила 19,5 миллиона рублей.