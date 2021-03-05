Холода возвращаются в Коми: на севере – до минус 30

Фото: Павел Канев

Облачно с прояснениями будет на территории Коми 5 марта. Временами пройдет небольшой снег, ночью в отдельных южных районах — умеренный. Ветер северо-западный, северный, 3-8 м/с, ночью на юге местами ожидаются порывы до 12 м/с.

Температура в северных районах ночью -17...-22, при прояснении до -30, днем -12...-17; в южных районах ночью -9...-14, при прояснении до -23, днем -7...-12°С.

В Сыктывкару 5 марта облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -14...-16, днем -8...-10°С., сообщает Коми ЦГСМ.

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