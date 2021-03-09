Власти Коми намерены развивать моногорода Воркуту и Инту

План комплексного развития моногородов Воркуты и Инты наполнен амбициозными целями Фото: Архив "КП"

Воркуты и Инта станут площадками для комплексного развития моногородов. Такое заявление сделала зампред правительства Коми Ирина Бахтина изданию ТАСС.

По ее словам, сейчас власти дорабатывают план развития этих городов. Предполагается, что в Ворукте и Инте будет обеспечено функционирование новой экономической основы, в том числе по развитию угледобычи в первом названном городе.

- Сейчас правительство республики совместно с этими муниципалитетами, с депутатским корпусом, общественностью, предпринимателями готовит новый План комплексного развития моногородов Воркуты и Инты. Он должен быть утвержден на уровне правительства РФ в рамках плана реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ. Меры, обеспечивающие развитие этих моногородов, должны быть более амбициозными, - цитирует ее слова журналисты издания.

По словам Бахтиной, жителей этих городов ждут серьезные изменения. Например, улучшится ситуация с дорогами и транспортом.

- Будущая реализация стратегии кардинально помогут изменить ситуацию в Воркуте и Инте. Отдельно будет сделан акцент на улучшении транспортной доступности этих территорий, - заверила она.

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