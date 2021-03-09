«Бенгальская тигрица» провела юным гимнасткам Ухты мастер-класс

Сейчас Маргарита занимается семьей, но не забывает и о спорте – передает свой опыт юным гимнасткам. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Ухту посетила чемпионка Олимпиады в Рио Маргарита Мамун. Титулованная гимнастка приехала в Коми не первый раз: с республикой ее связывает супруг Александр Сухоруков – уроженец Ухты, а также подруга по спортивным тренировкам Ирина Завьялова. В свой визит спортсменка совместила приятное с полезным: провела для юных гимнасток мастер-класс.

За грацию

Напомним, Ирина Завьялова перебралась в северный город два года назад вслед за супругом, которого направили в Ухту по службе. Здесь Ирина открыла свой клуб художественной гимнастики и впервые за двадцать лет организовала соревнования по этому виду спорта.

Два соревновательных дня предварило поистине долгожданное для юных гимнасток событие – мастер-класс всемирно любимой «Бенгальской тигрицы». Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Два соревновательных дня предварило поистине долгожданное для юных гимнасток событие – мастер-класс всемирно любимой «Бенгальской тигрицы». Так Маргариту Мамун прозвали ее фанаты за грацию, а также национальность – наполовину гимнастка является бенгалкой. Талантливая девушка пришла в гимнастику сравнительно поздно, в 7 лет, но это не помешало ей стать семикратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы, а также подняться на высшую ступень Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Опыт и настойчивость

Сейчас Маргарита занимается семьей, но не забывает и о спорте – передает свой опыт юным гимнасткам. После спортивной тренировки с прославленной спортсменкой юные гимнасты из Сыктывкара, Ухты, Усинска и Воркуты смогли задать наставнице интересующие вопросы. Как начиналась карьера? Как справляться с волнением перед выходом? А теряла ли «за линию»?

– Теряла «за линию»! Я не знаю, сколько раз, но бывало, что я теряла предмет и на очень серьезных соревнованиях – Чемпионат Европы, Чемпионат мира, даже такое было. Но это дает стимул не расслабляться. Потому что если бы все было хорошо, я бы наверное расслаблялась, не так бы тщательно работала над собой, не задавала бы столько вопросов себе, – делится опытом Маргарита.

После общения с детьми Маргарита поделилась, что после первого мастер-класса уже можно увидеть талантливых девочек. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Также олимпийская чемпионка рассказала, что уделяла тренировкам по 7 часов в день. Иногда между каждым видом, а у гимнасток их 4 – булавы, лента, обруч и мяч, удавалось отдохнуть, а бывало и такое, что все это время проходило в непрерывном труде. Но именно благодаря трудолюбию девочка, пришедшая на кружок гимнастики при школе, смогла стать всемирно известной спортсменкой.

Много перспективных

После общения с детьми Маргарита поделилась, что после первого мастер-класса уже можно увидеть талантливых девочек, у которых есть профессиональное будущее в этом сложном виде спорта, несмотря на отдаленность нашего региона от центра.

– Я выделила несколько человек, у которых глаза горят, они подбегают, спрашивают: «Маргарита, так? Маргарита, исправьте», и у них много чего получается. Среди малышей тоже есть много перспективных детей. Конечно, в общей массе немного детки отстают, но данные хорошие.

Всего за визит в Ухту Маргарита Мамун поработает со 140 детьми. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Всего за визит в Ухту Маргарита Мамун поработает со 140 детьми. Напомним, что подобные уроки с олимпийскими чемпионами в Коми редкость, а с мастером-международником такого уровня по художественной гимнастике и вовсе проводятся впервые.

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