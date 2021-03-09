В Сыктывкаре находится удивительная коллекция почтовых наклеек

Сергей Поган: Я показываю альбомы своим уже взрослым дочерям и прошу сохранить мою коллекцию, пусть она останется моим внукам на память обо мне. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Невероятную коллекцию знаков почтовой оплаты, по-простому почтовых марок, собрал главный врач Центра СПИД Сергей Поган. С помощью маленьких иллюстраций можно воссоздать истории не только своей страны, но и мира.

Филателист со стажем

После окончания медицинского института в Донецке Сергей Поган работал врачом в Запорожье. Однажды в гостях ему показали альбом – шикарный, необычный. Внутри были не фотографии, а целое собрание красивых почтовых марок, поразившее молодого медика. 45 лет назад Сергей Сергеевич приобрёл свою первую почтовую наклейку, которая стала началом его большой коллекции.

– Когда случайно я увидел подборку марок, сразу влюбился в эту красоту. Сидишь и читаешь, листаешь страницы, узнаёшь сюжеты и содержание – это настоящее летописание, история и колоссальный поток полезной информации, – признаётся коллекционер.

Как только Сергей Сергеевич начал собирать коллекцию, то вступил в ВОФ – всесоюзное общество филателистов. Это была официальная общественная организация, общество существовало даже в Сыктывкаре.

Как только Сергей Сергеевич начал собирать коллекцию, то вступил в ВОФ – всесоюзное общество филателистов. Фото: Нина Юшкова

– Замечательное время! Мы собирались все вместе – приносили свои коллекции, разглядывали новинки, восхищались уникальными экземплярами, обменивались марками, делились информацией, обсуждали исторические события. В Сыктывкаре много коллекционеров-филателистов, у которых восхитительные подборы. Мы ходили на собрания в школу и приглашали к себе школьников – дети были очень заинтересованы, они становились полноценными участниками нашего клуба, – вспоминает Сергей Поган.

Обзубцованные карточки

Что такое почтовая марка? Это квитанция, денежный знак, свидетельство о том, что почтовая услуга оплачена. До её изобретения оплата была тормозящим моментом – почтовой службе было непонятно, оплачено ли почтовое отправление, никто не понимал, надо ли с получателя брать деньги или нет. Первую почтовую марку выпустили 180 лет назад в Лондоне.

– 6 мая 1840 года в помещении лондонского почтамта было очень многолюдно – люди терпеливо ждали своей очереди, чтобы приобрести первую в мире почтовую марку «Penny Black» («Черный пенни»). Своё название она получила, потому что была чёрной и стоила 1 пенни, а на её миниатюре был изображен профиль королевы Виктории, – проводит экскурс в историю Сергей Сергеевич. – Вот у меня есть советская марка, посвящённая 150-летию «Penny Black».

Советская марка, посвящённая 150-летию «Penny Black». Фото: Нина Юшкова

Первая марка в России появилась в 1857 году, это событие существенно упростило жизнь почтовикам: наклеили – значит, оплачено. В зависимости от почтового отправления клеили одну или две марки.

– 20 октября 1857 года Александр II утвердил три двухцветных образца. Изготовление 10-копейковых марок началось в ноябре. Первая российская почтовая марка была напечатана на белой бумаге ручной работы с водяным знаком в виде цифры «1» высотой 15 мм, – восхищает подробностями главный врач.

Конечно же, марки отражают дух времени. На царских марках красовался двуглавый орёл, а после революции просто поверх орла стали наносить штамп «Серп и молот» и использовали их дальше. После революции главной темой была лениниана, она полностью превалировала над другими темами, но всё равно главные события Союза отражались на почтовых знаках.

Просто загляденье!

Со множества марок коллекции филателиста на нас снисходительно или строго наблюдают военные и государственные деятели Советского Союза. Перед развалом страны советов вышла серия марок, посвящённая памятникам культуры, советским городам и историческим событиям дружественных Союзу республик. В коллекции Сергея Погана красуются достопримечательности Киева, Санкт-Петербурга, расписаны важные события Китая, Венгрии и других стран.

– Специально для коллекционеров были изобретены блоки – полноценные картины, внутри которых имеются марки, а то и две вместе – «сцепочка». Их можно разделить, а можно вместе отправлять, – проясняет главврач. – Современные марки делаются на профессиональном оборудовании, они отличаются высочайшим качеством полиграфии – просто загляденье!

Со множества марок коллекции филателиста на нас снисходительно или строго наблюдают военные и государственные деятели Советского Союза. Фото: Нина Юшкова

Часто в коллекционные марки вносились дополнения. К примеру, на марке 1962 года красуются хоккеисты, а в 1963 году, когда советская команда стала Чемпионом мира и Европы в Стокгольме, для филателистов внесли надпись-пояснение, чтобы это историческое событие не прошло мимо коллекционеров. Также на марке, выпущенной в 1988 году и посвящённой 70-летию Комсомола, есть приписка, что она экспонировалась на филателистической выставке в Москве.

На марке 1962 года красуются хоккеисты, а в 1963 году, когда советская команда стала Чемпионом мира и Европы в Стокгольме, для филателистов внесли надпись-пояснение, чтобы это историческое событие не прошло мимо коллекционеров. Фото: Нина Юшкова

– Я показываю альбомы своим уже взрослым дочерям и прошу сохранить мою коллекцию, пусть она останется моим внукам на память обо мне, – улыбается Сергей Сергеевич.

Миллионы марок

Потрясающие советские новогодние коллекции, серии, посвящённые охотничьим собакам, освоению Арктики и Антарктики, материнству, октябрятам и пионерам, современные марки: можно смело утверждать, что у Сергея Погана собрана вся коллекция без упущения. Но нет! Более обширные коллекции представлены в музеях связи, а таких в России несколько. Например, в фондах Центрального музея связи имени А. С. Попова хранится государственная коллекция знаков почтовой оплаты Российской Федерации, где насчитывается свыше 4-х миллионов почтовых марок.

Советские марки. Фото: Нина Юшкова

А мне бы в небо!

– Сама душевная серия для меня – это тема космоса. Полёт Германа Титова 61-ого года, цепочка марок советской космонавтики – первый полёт в космос, первый спутник, первый полёт на луну СССР. Все величайшие достижения нашего Союза! Только посмотрите, какие они прекрасные! – вдохновляет наш собеседник.

У коллекционера есть даже марка, посвящённая первому и единственному космическому полёту «Бурана», который состоялся 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме без экипажа на борту.

– Удивительно, что его больше его не запускали. Только посмотрите на него – какой он огромный, словно в нём сконцентрировалась вся неудержимая мощь советской страны! Сколько космических путешествий он мог бы совершить, а сейчас просто стоит в музее, – с сожалением отмечает коллекционер.

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