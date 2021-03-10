В Коми в 2021 году на формирование комфортной городской среды выделено порядка 439 млн рублей

Октябрьская площадь в Ухте.

В Коми готовятся к голосованию за выбор объектов благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет по всей стране с 26 апреля по 30 мая. Каковы итоги реализации проекта в предыдущие годы, почему так важна вовлеченность граждан в принятие решений по вопросам благоустройства и как проголосовать за будущие объекты, рассказала начальник отдела благоустройства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Наталья Приезжева.

— Расскажите про проект «Формирование комфортной городской среды», что он значит для жителей?

— Проект реализуется с 2017 года, сперва — как приоритетный, затем он вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году проект отметит свое пятилетие. За эти годы более 360 объектов на территории городов преобразовались и получили новый современный облик.

Начальник отдела благоустройства минстройжилкомхоз Коми Наталья Приезжева.

Проект «Формирование комфортной городской среды» соответствует своему названию, основная его цель — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Таким образом, проект направлен на благоустройство окружающего нас пространства, чтобы нам было комфортно и приятно жить в своем районе, городе, поселении. И поэтому кому, как ни нам с вами, то есть каждому жителю, решать, что должно быть обустроено на том или ином пространстве и как это должно выглядеть: должен там быть сквер с велодорожками или парк с фонтанами, а, может быть, детский парк с аттракционами. Жители сами выбирают объекты, которые они хотели бы видеть преображенными.

— Как проходит выбор объектов, которые требуется благоустроить?

— Одно из главных условий реализации федерального проекта — предварительное общественное обсуждение территорий, которые будут обустраиваться в следующем году. Затем уже по выбранным территориям проходит голосование — какую территорию будут обустраивать в первую очередь, а что может, например, подождать. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в следующем году.

Порядок проведения общественного обсуждения и голосования определяется муниципалитетами и проходит в каждом поселении по-разному. Это могут быть средства массовой информации (печатные издания, интернет-ресурсы и другие), публичные мероприятия (собрания, встречи), опросы в социальных сетях и другие. Чаще всего, предложения жители направляют на сайты местных администраций или письмом. Иногда муниципалитеты пользуются помощью волонтеров для проведения анкетирования.

— Какие населенные пункты могут участвовать в проекте?

— В реализации федерального проекта участвуют населенные пункты численностью свыше 1 тысячи человек. У нас таких 46 поселений. Туда входят как города, так и сельские поселения.

Парк Победы и памятник «Скорбящая мать» в Корткеросе.

— Минстрой России в феврале объявил о запуске единой общефедеральной платформы по голосованию за объекты благоустройства.

— Да, новшество этого года — запуск единой онлайн-платформы для голосования по подбору территорий для благоустройства za.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, надо выбрать во вкладке на панели инструментов свой регион, далее — муниципалитет и один из объектов, который желательно обустроить в первую очередь. Голосование устроено максимально просто – регистрация доступна через госуслуги, различные соцсети, также можно пройти идентификацию через иные сервисы.

Кроме того, проголосовать помогут волонтеры. В республике планируют набрать порядка 100 добровольцев, которые будут информировать граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Также через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе по номеру телефона и проголосовать за понравившийся объект. Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все они будут обеспечены планшетами для голосования, на которых будет установлено специальное мобильное приложение.

— Когда и за какие объекты могут голосовать граждане на единой онлайн-платформе?

— Сроки голосования будут едиными по всей стране — с 26 апреля по 30 мая. В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет и отдать свой голос за одну из предложенных гражданами территорий. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В республике голосование через единую платформу пройдет по 48 объектам, находящимся на территориях 7 городов – Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора, Сосногорск. По результатам голосования будут отобраны не менее 23 объектов, которые будут благоустроены в 2022 году. Остальные объекты смогут принять участие в следующем голосовании для их реализации в 2023 году.

Парк им. В. Дубинина в Печоре.

— Что будет благоустроено в Коми в 2021 году?

— В 2021 году Республике Коми на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета выделено почти 213 млн рублей. Также выделяются средства из регионального и местного бюджетов, общая сумма составит порядка 439 млн рублей. Планируется обустроить не менее 137 территорий, из них 63 дворовых и 74 общественных территории в 46 муниципалитетах.

Так, например, планируется благоустроить в городе Сыктывкаре площадь перед зданием плавательного бассейна по улице Первомайская (2 этап), в городе Воркуте — площадь Привокзальную, в Усинске — территорию памятника «Нефтянику», в селе Помоздино — центральный парк и другие.

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