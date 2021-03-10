СК Коми проводит проверку по факту гибели двух людей во время пожара в Емве

Следователи также назвали предварительную версию пожара Фото: Архив "КП"

Страшный пожар, произошедший в Емве, унес жизни двух людей. По данному факту Следком республики проводит процессуальную проверку.

Как сообщили в ведомстве, после тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела 69-летнего и 63-летнего мужчин. По предварительной версии, причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств пожара, - заявили в ведомстве.

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