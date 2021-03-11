«Зонушка»: в женской колонии в Коми прошел конкурс преображений

Особенно всем запомнился момент, когда участницы увидели себя в зеркале после окончания преображения.

В ИК-31 УФСИН по Коми провели свою «Перезагрузку» по аналогии с известной телевизионной программой. Конкурс преображений назвали «Зонушка».

Из каждого отряда из числа положительно характеризующихся осужденных выбрали по одной осужденной. Девушки с обычной внешностью получили возможность посмотреть на себя совершенно с другой стороны.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РК

Участницы очень волновались, ведь многие из них отвыкли от использования макияжа и наведения красоты, а некоторые и вовсе не пользовались им в обычной жизни, раскрывает детали пресс-служба УФСИН России по РК.

Для воплощения проекта в исправительное учреждение пригласили специалистов одного из салонов красоты города Микунь, которые согласились бесплатно поработать ради весеннего праздника.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РК

Два лучших стилиста городского салона красоты приступили к работе над участницами проекта. Они нанесли профессиональный макияж, прическу и маникюр, подобрали красивые наряды.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РК

Результат многочасовой работы вызвал неописуемый восторг и восхищение, ведь женщине всегда хочется быть прекрасной, где бы она ни находилась, даже в местах лишения свободы.

По традиции телевизионного проекта для участниц «Перезагрузки» в ИК-31 также были организованы дефиле и фотосессия.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РК

Как отметил заместитель начальника ИК-31 Павел Соловьев в помещение парикмахерской вошли обычные, а вышли уверенные в себе красивые девушки.

– Особенно запомнился момент, когда участницы увидели себя в зеркале после окончания преображения. Это мероприятие несет в себе сильнейшее воспитательное воздействие. Участницы вспомнили, как они ухаживали за собой в условиях свободной жизни, а все остальные осужденные будут тоже стремиться стать если не моделями, то уж, по крайней мере, привлекательными женщинами. А это в свою очередь поможет им измениться не только внешне, но и внутренне, встать на путь исправления. Руководством колонии принято решение сделать данное мероприятие традиционным, – отметил Павел Соловьев.

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