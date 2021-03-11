В Коми увеличилось число жертв COVID-19 за сутки

Озвучены свежие данные по коронавирусу в республике Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, за последние сутки было выявлено ещё 70 человек с коронавирусом.

По состоянию на 11 марта, в регионе зарегистрировано 40 285 носителей COVID-19. При этом одновременно болеют 373 человека.

С выздоровлением за последние сутки выписан 76 человек, а за все время – 39 148. Скончались ещё два пациента с подтвержденным коронавирусом (за все время – 764).

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