C августа в Коми начнут выдавать «арктические» гектары

Фото: правительство Коми

С 1 августа в Коми начнут выдавать «арктические» гектары, эту землю можно будет использовать для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков на территории Арктической зоны стартует 1 августа. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара на одного члена семьи сроком на пять лет, а затем оформить его в собственность или долгосрочную аренду.

В Коми к территории Арктической зоны относятся Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемский район. Жители, зарегистрированные в этих муниципалитетах, будут иметь право на получение земельных участков в первые шесть месяцев реализации закона, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России. Получить «арктический» гектар смогут и участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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