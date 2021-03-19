Как правильно делать ставки на киберспорт

В киберспортивных ставках важны не только теоретические знания, но и наличие практического опыта игры.

Киберспорт — новый тренд в современном беттинге, который стремительно развивается, привлекая все больше внимания поклонников ставок. Одновременно с этим увеличивается количество дисциплин и масштабных турниров, на которые можно заключить пари.

Например, БК Париматч предлагает поклонникам Dota 2 широкую роспись на матчи The International, призовой фонд которого в 2021 году составит $ 40,018,195. Помимо Dota 2 в разделе «‎Киберспорт»‎ представлены КС:ГО, LoL, Overwatch и другие популярные дисциплины. Букмекер предлагает выгодные коэффициенты, сниженную маржу и быстрые выплаты.

Ключевые преимущества и особенности онлайн ставок на киберспорт

Чтобы достичь успеха в беттинге, важно уделить достаточное количество времени изучению особенностей конкретной дисциплины, а также проведению предматчевого анализа. В киберспортивных ставках важны не только теоретические знания, но и наличие практического опыта игры. Бетторы, которые ранее играли в компьютерные игры имеют больше шансов на совершение выигрышной ставки, поскольку только так можно узнать о всех нюансах выбранной дисциплины. Если же у вас нет предварительного опыта игры, тогда стоит начать знакомство с киберспортивными ставками именно с этого.

Дополнительно потребуется изучить правила игры и отдельного турнира. В киберспорте практически отсутствуют команды, которые играют в одном составе несколько лет, поэтому важно знать о наличии новичков и учитывать этот факт при составлении прогноза. Несмотря на необходимость наличия практического опыта самостоятельной игры ставки на Dota 2 и другие киберспортивные дисциплины обладают целым набором преимуществ:

• наличие дополнительных инструментов для проведения анализа матчей («Dota TV», например);

• доступность;

• зрелищность;

• относительная простота;

• минимальное количество факторов, которые нужно учитывать при проведении предварительного анализа!

Поклонники Дота 2 также высоко ценят Live-ставки, на которых можно неплохо заработать. Но для этого потребуется научиться анализировать пики и баны (выборы и запреты), выбор которых осуществляется еще в начале поединка.

Как делать еще больше выигрышных ставок на киберспорт

Чтобы ставить на киберспорт и выигрывать, необходимо всегда тщательно изучать особенности игры. На результативность киберспортивных пари влияют два ключевых фактора: информативность и практика. Беттору следует всегда оставаться в курсе событий в профессиональной и личной жизни спортсменов, а также анализировать факторы, которые способны повлиять на исход события (выход дополнений-патчей, например).

Ключевыми отличиями киберспорта от классического спорта является небольшое количество игроков экстра-класса и отсутствие необходимости анализировать актуальную форму игроков.

Дополнить качественный предматчевый анализ и практический опыт игры сможет эффективная стратегия, которую можно разработать самостоятельно или использовать одну из популярных систем (Мартингейла, на тотал карт).