В Коми наградили авторов лучших реализованных проектов грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

Церемония вручения статуэток "Рубиновой Лисы" прошла уже в четвертый раз. В этом году своеобразным «Оскаром» отмечены авторы 15 проектов, отобранных жюри среди 81 победителя XV Конкурса социальных и культурных проектов компании ЛУКОЙЛ в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

Несмотря на то, что церемония уже традиционно проходит в Усинске, среди награжденных – представители Сыктывкара, Нарьян-Мара, Ухты, Печоры, Сосногорска, Вуктыла, Усть-Цилемского района (РК) и Заполярного района (НАО). Поддержать и поздравить земляков в нефтяную столицу приехали главы этих муниципальных образований.

– В течение шестнадцати лет компания ЛУКОЙЛ проводит грантовый конкурс, реализуются значимые для всех нас проекты, – отметил в своем приветственном слове глава городского округа – руководитель администрации Усинска Николай Такаев.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

– Символично, что этим концертом мы открываем череду мероприятий компании ЛУКОЙЛ в юбилейном для Республики Коми году, – приветствовал гостей вечера генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев. – Сегодня очередные 15 статуэток найдут своих победителей. Буквально год назад их проекты были только на бумаге, а теперь стали реальностью. В это непростое время вы смогли воплотить свои инициативы максимально успешно.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

Праздничный концерт в Усинском дворце культуры прошел с соблюдением всех противоэпидемиологических требований: в зале – рассадка через одного, на зрителях – обязательные маски. Творческие поздравления подготовили усинские артисты, вокальные и танцевальные коллективы.

– Концерт стал еще одним шагом к прежней жизни, до пандемии, – отметила директор МБУК «Усинский дворец культуры» Эльвира Хохлова. – Огромное спасибо артистам, подарившим яркие номера, зрителям, так тепло встречавшим их выступления и компании ЛУКОЙЛ за церемонию, которая каждым годом становится все популярнее.

Среди отмеченных наградами проектов – инициативы по созданию уличных спортивных и игровых площадок в отдаленных северных поселке Новый Бор и деревне Андег, музея хоккейной славы и мобильного планетария в Ухте, приобретению спортивного инвентаря и оборудования для сосногорской спортивной школы и ДК Колвы, костюмов для артистов из Мутного Материка, материалов для изготовления вуктыльских сувениров, организации постановки «А зори здесь тихие…» на сцене ДК Нижнего Одеса, издательству красочной книги о рыбах рек бассейна Печоры…

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

На средства гранта на территории усть-цилемской школы им. М.А Бабикова обустроили «Веревочный городок» – подвесную трассу с препятствиями, и этот почти альпинистский маршрут сразу оценили старшие школьники.

– В 2020 году мы реализовали второй этап этого проекта, – рассказала директор учреждения Мария Неустроева. – На грант конкурса, выигранный ранее, мы создали трассу для взрослых, на высоте три метра от земли. Второй грант позволил обустроить маршрут «Веревочного городка» для младших школьников.

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛ

Еще одна школа, из небольшого печорского поселка Кожва, благодаря реализованному проекту гордится лингафонным классом.

– Когда есть лингафонный кабинет, в котором дети глубже погружаются в среду иностранного языка, больше могут говорить и одновременно слышать себя, исправлять ошибки – это одинаково важно и для самих ребят, и для педагогов, и для процесса обучения в целом, – уверена директор школы Татьяна Марьенкова. – Огромное спасибо за возможность реализовать эту идею!