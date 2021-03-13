Пожар в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре 13 марта 2021 года: огнем охвачен второй этаж, всех эвакуировали

Огнем оказался охвачен второй этаж ТЦ "Народный".

Сильный пожар в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре начался утром 13 марта 2021 года. Огнем оказался охвачен второй этаж здания.

Как сообщили в МЧС по Коми, сигнал о пожаре в здании рынка "Народный" в микрорайоне Орбита поступил в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 09:27. Когда прибыли первые подразделения, стало ясно, что возгорание произошло на втором этаже торгового комплекса. Газодымозащитники эвакуировали из здания 40 человек и спасли двоих. Погибших и пострадавших нет.

- Пожар случился около 9.20. Посетителей торгового центра и персонал успели эвакуировать - рассказали "Комсомолке" очевидцы. - И, судя по всему, вовремя, так как огонь охватил довольно большую часть второго этажа здания.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения Сыктывкарского гарнизона - 19 единиц техники и 58 человек под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексея Пархомовича.

Пожарные одолели огонь на площади 80 кв. метров. Улица Петрозаводская перекрыта для движения.

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