Видео пожара в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре: появились кадры горящего здания

Пожар охватил второй этаж крупного торгового центра в Сыктывкаре. Фото: мэрия Сыктывкара.

В сети появились кадры горящего сыктывкарского торгового центра "Народный", который оказался охвачен огнем сегодня утром. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, сигнал о пожаре в здании рынка "Народный" в микрорайоне Орбита поступил в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 09:27. Когда прибыли первые подразделения, стало ясно, что возгорание произошло на втором этаже торгового комплекса. Газодымозащитники эвакуировали из здания 40 человек и спасли двоих. Погибших и пострадавших нет.

- Пожар случился около 9.20. Посетителей торгового центра и персонал успели эвакуировать, - рассказали "Комсомолке" очевидцы. - И, судя по всему, вовремя, так как огонь охватил довольно большую часть второго этажа здания.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения Сыктывкарского гарнизона - 19 единиц техники и 58 человек под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексея Пархомовича. Пожарные одолели огонь на площади 80 кв. метров. Улица Петрозаводская перекрыта для движения.

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