«Полоса препятствий»: автомобилистов Коми возмущает ледовая переправа через Трёхозерку своей непроходимостью

Проблемы с дорогой и летом, и зимой. Фото: Александра САВИНОВА

В зимний период добраться в населенные пункты Трёхозерка, Седкыркещ, Озёл, что находятся в МО ГО "Сыктывкар", можно по официальным ледовым переправам, которые оборудованы в местечке Алёшино и на спуске с нефтебазы (ул. Тентюковская), то есть через посёлок Трёхозёрка. Однако эти переправы напоминают полосу препятствий для автомобилистов.

- Поскольку родственники живут в Седкыркеще и дача находится в местечке Сосновая поляна, зимой обычно выбираем для проезда ледовую переправу через нефтебазу, дабы сократить путь. И каждый раз думаем, взберёмся ли в этот раз в гору, поскольку она очень крутая, неровная и не подсыпана песком. Вот и сегодня, чуть ли не пришлось разворачиваться и ехать через ледовую переправу в м. Алёшино, это в лучшем случае, - рассказала "КП-Коми" автолюбительница Наталия. - Хорошо, местный житель ехал на своей машине за нами и помог выбраться из ловушки, иначе мы бы провались в сугроб. Поскольку я не смогла взобраться в гору, пришлось спускаться задним ходом. Оттого, что дорога скользкая, меня снесло с сугроб, а на краю дороги под снегом - крутой обрыв, при этом нет ни ограждений, ни знаков. Страшно представить, что могло случиться...

- Я неоднократно наблюдаю картину как проезжающие мимо машины не могут взобраться вверх, поэтому если вижу, что за мной едет машина, то всегда пропускаю её вперёд, чтобы в случае чего помочь, - рассказал местный житель Михаил.

Не всегда получается взобраться в гору с первого раза. Фото: Александра САВИНОВА

Стоит отметить, что данная переправа пользуется спросом и у пешеходов, особенно у тех, кто работает в Орбите, при этом пешеходные дорожки оборудованы только в м. Алёшино.

Напомним, что ледовая переправа через Вычегду в районе ул. Тентюковской введена в эксплуатацию 15 декабря 2020 года, соответствующее постановление было опубликовано на сайта администрации столицы Коми.

Переправа от нефтебазы в поселок Трёхозёрка разделена двумя водными преградами: рекой Вычегда и протокой Шордиполой.

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