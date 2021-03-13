Владельцы торговых точек сгоревшего второго этажа ТЦ «Народный» в Сыктывкаре подозревают поджог

Несколько точек остались неповреждёнными. Фото: Александра САВИНОВА

Сегодняшний пожар для многих арендаторов торговых точек ТЦ "Народный" в Сыктывкаре стал настоящей трагедией, ведь происшествие практически уничтожило бизнес некоторых предпринимателей.

Корреспондент "КП-Коми" прогулялся по повреждённому зданию. Сейчас ТЦ закрыт для покупателей. На первом этаже особо ничего не пострадало, торговые точки залиты водой после тушения, люди убираются.

Второй этаж здания ТЦ "Народный" сейчас похож на большую обугленную головёшку. Картина не из приятных: темнота, люди с фонариками разбирают завалы, точнее, просто выкидывают головёшки через окно. Туда-сюда снуют владельцы торговых точек. Остатки того, что можно еще спасти, выносят работники и продавцы. В помещении подвис стойкий запах гари. На стеллажах - обгоревшие тюбики с кремами, где-то одиноко стоит накрытая тряпкой стойка с уцелевшими куртками.

- Ещё вчера в некоторые точки завозили новый товар, поскольку за минувшие праздничные дни всё раскупили, - делится Елена, арендатор одной из точек.

Предварительная причина возгорания ТЦ "Народный" - недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования. Фото: Александра САВИНОВА

Напомним, пожар, вспыхнувший сегодня утром, потушили в 11:12, о чем сообщила в своих аккаунтах мэр города Наталья Хозяинова. Около 14:00 арендаторов начали впускать в здание для того, чтобы они смогли оценить потери и посчитать убытки.

- Я пришла на работу, как ни в чем ни бывало, к 10:00, а оказалось, что здание горит, но пожар уже почти потушен, - рассказала "КП-Коми" продавец Юлия. - После того, как пожар потушили, нас впустили, чтобы мы открыли двери магазина для поиска очага возгорания.

Только ближе к вечеру начались разборы завалов. Ещё недавно имеющие ценность вещи, а также стеллажи и оборудование безжалостно выбрасывались из окон второго этажа. Причем многие причастные сомневаются в том, что причиной пожара стали неисправности электропроводки.

- Не уверена, что дело в проводке, - говорит со слезами на глазах, Мария. - Вспыхнуло всё мигом в отделе текстиля, будто бы туда что-то подложили.

- Даже не знаю пока, кто будет возмещать все, что сгорело в моем магазине, - сетует Ирина, ещё одна владелица торговой точки в ТЦ. - У нас магазин косметики и бытовой техники, это большой ущерб для нашего маленького бизнеса.

В некоторых сгоревших точках товар остался неповрежденным.

- Мы недавно переехали в этот офис. Всё ещё в коробках стоит, только начал раскладывать всё по полочкам, - рассказал Семён, сотрудник уцелевшего склада инженеров ТД АК Волга (Пятёрочка).

Когда первый этаж будет работать вновь пока не известно. Фото: Александра САВИНОВА

Прокуратура Сыктывкара организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим сегодня, 13 марта 2021 года, в здании рынка «Народный» в микрорайоне Орбита.

Напомним, еще в 2018 году после жуткого пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей стране начали проверять торговые центры. Не обошло это и Сыктывкар. Тогда, специалисты МЧС, госпожнадзора и прокуратуры обошли все подобные здания в столице Коми. По итогам массовых проверок в чёрный список попал и ТЦ "Народный". Прокуратура признала его опасным и направила в суд материалы с требованием закрыть данный торговый центр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в торговом центре Сыктывкара потушен, движение восстановлено

Торговцы не могут подсчитать ущерб (подробности)