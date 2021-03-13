Прокуратура Коми проверит обстоятельства пожара в ТЦ «Народный»

Огнём был охвачен весь второй этаж здания ТЦ "Народный". Фото: мэрия Сыктывкара.

Прокуратура Сыктывкара организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим сегодня, 13 марта 2021 года, в здании рынка «Народный» в микрорайоне Орбита.

Напомним, сегодня утром ТЦ "Народный" в Орбите оказался охвачен огнем. Пожар потушили. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В МЧС назвали предварительные причины возгорания - недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования.

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка полноте и своевременности мер, принимаемых органами государственного пожарного надзора, полноте проводимых ими контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных органов.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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