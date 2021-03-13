Пожар в торговом центре Сыктывкара потушен, движение восстановлено

Сообщение о пожаре в здании рынка "Народный" в микрорайоне Орбита поступило в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 09:27.

Только запах гари остался на месте пожарища в торговом центре Сыктывкара, где сегодня, 13 марта, случился сильный пожар.

Корреспондент «Комсомольской правды Коми» с места событий сообщает, что проезд по улице Петрозаводская открыт.

«Рынок работает с 10, поэтому магазины не успели открыться, а когда продавцы пришли, пожар уже почти был потушен. Сейчас все ждут, когда их пропустят на место ЧП, чтобы оценить свой ущерб», - сообщает журналист «КП-Коми».

«Даже не знаю пока, кто будет возмещать все, что сгорело в моем магазине», - сетует Ирина, владелица торговой точки в ТЦ, - У нас магазин косметики и бытовой техники, это большой ущерб для нашего маленького бизнеса».

Напомним, сообщение о пожаре в здании рынка "Народный" в микрорайоне Орбита поступило в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 09:27.

Напомним, сегодня утром ТЦ "Народный" в Орбите оказался охвачен огнем. Пожар потушили. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В МЧС назвали предварительные причины возгорания - недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования.

Прокуратура Сыктывкара организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим сегодня, 13 марта 2021 года, в здании рынка «Народный» в микрорайоне Орбита.

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